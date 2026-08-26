A 15 años, sigue lucha por justicia a víctimas del Casino Royale

La tragedia registrada el 25 de agosto de 2011, tras la irrupción de un comando al casino, cobró la vida de 52 personas, incluidas dos mujeres embarazadas

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Han pasado 15 años desde que el fuego tiñó de luto a Nuevo León. Para las familias de las 52 víctimas del Casino Royale, el tiempo no ha borrado el dolor ni la impunidad

Fue el 25 de agosto del año 2011, cuando un comando armado irrumpió en el establecimiento ubicado en la avenida San Jerónimo, en Monterrey.



Provocando un incendio que se propagó rápidamente por el inmueble, generando una acumulación de humo que en pocos minutos desató la tragedia.



Las victimas un total de 52 personas, incluidas dos mujeres embarazadas. Un hecho que marcó a todo un estado y al país.

Este suceso es recordado como uno de los actos de violencia más impactantes, por parte de un grupo delictivo.

Sin embargo, la impunidad es persistente; la mayoría de los procesados siguen sin sentencia definitiva tras 15 años, lo que ha provocado la indignación de las familias.

A la fecha, la única persona sentenciada por el ataque al casino es Jesús Alejandro García González, quien recibió una pena de 218 años por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Cada año que suma, familia y amigos de las victimas continúan con la lucha de justicia.

Hoy, el predio donde ocurrió la tragedia no solo alberga un memorial, sino la voz de familias que exigen respuestas.