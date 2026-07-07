80 años a secuestrador y asesino de joven en Ciénega de Flores

El juez determinó que la Fiscalía Especializada en Homicidios acreditó con pruebas suficientes la plena responsabilidad penal de Juan Alejandro “N”

Después de más de dos años de proceso judicial, un hombre fue sentenciado a 80 años de prisión por el secuestro y asesinato de un joven de 24 años, cuyos restos fueron localizados con huellas de tortura y calcinados en una quinta del municipio de Ciénega de Flores.

La sentencia fue dictada en contra de Juan Alejandro “N”, de 30 años de edad, por hechos ocurridos el 5 de abril de 2024, cuando, de acuerdo con la investigación, privó de la libertad de manera violenta a Jonathan, de 24 años, con la ayuda de otro hombre y utilizando armas de fuego cortas.

Las indagatorias establecieron que ambos sometieron a la víctima y la obligaron a abordar un vehículo en contra de su voluntad. Dos días después, el 7 de abril de 2024, el cuerpo del joven fue localizado al interior de una quinta ubicada en el mismo municipio, con evidentes huellas de tortura y calcinado.

Durante el juicio, el juez determinó que la Fiscalía Especializada en Homicidios acreditó con pruebas suficientes la plena responsabilidad penal de Juan Alejandro “N” como autor material directo del secuestro y homicidio.

En relación con el mismo caso, las autoridades informaron que Obed “N”, de 24 años, presunto copartícipe en los hechos, fue detenido en noviembre de 2025 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en cumplimiento de una orden de aprehensión. Actualmente permanece en prisión preventiva, vinculado a proceso y sujeto a investigación por su presunta participación en el crimen.