7 de cada 10 jóvenes del CONALEP se quedan en la empresa

El subsistema pasó de 66 a 6,937 alumnos en este esquema y de 23 a 681 convenios empresariales, manteniéndose en el primer lugar nacional

Más oportunidades para incorporarse al mercado laboral, menos abandono escolar y un mayor impulso a las carreras técnicas fueron algunos de los resultados que presentó este martes el director estatal del CONALEP Nuevo León, Andrés Pintos Caballero, durante el Nuevo León Informa.

Uno de los principales indicadores fue la colocación laboral de sus egresados. De 2021 a 2025, el CONALEP Nuevo León reportó 12,300 jóvenes incorporados a puestos de trabajo, de los cuales 2,631 corresponden al último año del periodo.

Según las cifras presentadas por el director, la institución se ha mantenido durante los últimos tres años en el primer lugar nacional en colocación de egresados.

La educación dual, que permite estudiar y adquirir experiencia laboral al mismo tiempo, también registró un crecimiento significativo.

El subsistema pasó de tener 66 estudiantes en este modelo en 2021 a 6,937 en 2026, mientras que los convenios empresariales aumentaron de 23 a 681.

Pintos Caballero señaló que siete de cada diez jóvenes que realizan sus prácticas en las compañías permanecen trabajando en ellas.

“Somos primer lugar y aún así estamos en un déficit. Necesitamos todavía más gente que estudie carreras técnicas para poderle dar batería a todo lo que está llegando a Nuevo León” advirtió, al referirse a la demanda de personal calificado en el estado.

Para evitar que los alumnos abandonen sus estudios por dificultades académicas, el plantel implementó la plataforma digital CONALEP Conecta, mediante la cual reportó la recuperación de más del 54 por ciento de los estudiantes identificados en riesgo de dejar la institución por materias reprobadas.

A esta estrategia se sumó un sistema de registro de asistencia mediante códigos QR, con el que se informó un incremento de ocho por ciento en la asistencia estudiantil.

En materia de seguridad escolar, el director reportó una reducción de 50 por ciento en los casos de violencia registrados en los planteles.

Entre las medidas implementadas mencionó los círculos de paz, el acompañamiento socioemocional, las acciones de inclusión y las estrategias de prevención.

Asimismo, la eficiencia terminal aumentó de 53 por ciento en 2024 a más de 59 por ciento, de acuerdo con los datos presentados durante la rueda de prensa.

El desarrollo de habilidades tecnológicas también figuró entre los avances destacados.

La participación de estudiantes en robótica creció más de 240 por ciento entre 2024 y 2026, con más de mil 200 participantes.

El director recordó que alumnos de la institución obtuvieron el primer lugar en una competencia frente a preparatorias de otras instituciones y en 2025, estudiantes de Nuevo León recibieron un reconocimiento durante su participación en un torneo internacional en Singapur. Además, destacó el impulso al talento femenino en carreras técnicas.

Frente a los cambios de la industria, el CONALEP busca actualizar sus programas con áreas como ciencia de datos e inteligencia artificial, así como fortalecer el aprendizaje práctico con maquinaria similar a la utilizada en las empresas.

En este sentido, Pintos Caballero señaló que el modelo tradicional de enseñanza debe evolucionar para responder a las nuevas exigencias laborales.

“Ya el tema del pupitre, el tema del profesor dictando, ya cada vez es más obsoleto y más en este tipo de educación”, expresó.

También informó que los estudiantes del modelo dual recibieron más de mil computadoras portátiles y destacó la respuesta de jóvenes del plantel Raúl Rangel Frías, en Guadalupe, quienes recientemente atrajeron atención nacional y contribuyeron a modificar la percepción pública sobre la institución.