45 años de prisión a hermanos por matar a su hermana en Monterrey

Ambos hombres fueron encontrados responsables de asesinar a su propia hermana, en un crimen ocurrido el 9 de marzo de 2025 en la colonia Laderas del Topo Chico.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de Nuevo León obtuvo una sentencia de 45 años de prisión contra Juan "N" de 46 años y Jorge "N" de 47 años por haber asesinado a su hermana.

Ambos hombres fueron encontrados penalmente responsables de asesinar a su propia hermana, en un crimen ocurrido el 9 de marzo de 2025 en la colonia Laderas del Topo Chico.

El fallo, dictado este mes de junio de 2026, culmina un proceso judicial donde la Fiscalía presentó pruebas irrefutables que demostraron un patrón de abuso y violencia que culminó en un desenlace fatal. Además de la pena privativa de libertad, que ambos deberán cumplir en un Centro de Reinserción Social, el juez dictaminó el pago de una indemnización económica integral por concepto de reparación del daño, la cual incluye los gastos derivados del servicio funerario y la indemnización legal por la pérdida de la vida.

Según lo expuesto durante el juicio oral, el crimen ocurrió al exterior de un domicilio en la calle Rublo. La víctima, quien ya sufría de violencia familiar reiterada por parte de sus agresores, fue abordada por sus hermanos en un momento de total indefensión. Los sujetos, valiéndose de su superioridad física y portando armas blancas, atacaron a la mujer simultáneamente.

La Fiscalía logró probar ante el juzgador que el acto no fue un evento aislado, sino el clímax de una conducta dolosa. Los acusados no solo le causaron lesiones infamantes y degradantes que le arrebataron la vida, sino que, en una acción de absoluta insensibilidad, abandonaron el cuerpo sin vida de su propia hermana en plena vía pública, intentando evadir su responsabilidad.

Durante la audiencia, la defensa de los acusados intentó argumentar a su favor para reducir o anular la responsabilidad de los imputados; sin embargo, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal, presentó un despliegue probatorio contundente.

A través de una minuciosa reconstrucción de los hechos, se integraron pruebas materiales, documentales y, de manera fundamental, peritajes científicos de alta precisión, respaldados por testimonios de cargo que no dejaron lugar a dudas sobre la participación directa de ambos hermanos. El juez, tras analizar el debate entre la Fiscalía y la defensa, desestimó los alegatos de los acusados y ratificó la plena responsabilidad penal de ambos, calificando el ataque como un feminicidio con agravantes por razones de género.