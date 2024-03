29 de febrero: Así es celebrar cumpleaños cada cuatro años

Hoy es 29 de febrero, pero ¿usted conoce a alguien que cumpla años el día de hoy?

Hoy queremos solucionar distintas preguntas entre ellas ¿cómo lo celebran? Si les trae problemas cumplir el 29 de febrero.

“Pues está muy bien, porque en mi caso no me agrada tanto los festejos y que todo mundo te abrace. Entonces cada cuatro años que te lo reconozcan está bien, pero cuando no, que es el 28, me la paso súper genial, siempre con amigos, con familia, muy tranquilos, muy padre”, señaló Elizabeth Tamez, quien nació un 29 de febrero.

Un año bisiesto ocurre cada cuatro años, muchos lo catalogan como una fecha especial e incluso lo relacionan con la astrología, pero cumplir años en esta fecha tiene sus desventajas.

“Creo que son muchas y creo que no debería de decir tanta negatividad, pero en los trámites en línea cuando quieres hacer una renovación de algo y tienes que poner tu fecha correcta, nunca se puede", señaló.

Muchos podrían entrar en un conflicto y preguntarse cuándo debe celebrarse o qué día se debe felicitar al cumpleañero, pero Elizabeth no se complica.

“Pues cuando no es bisiesto el 28, pero por ejemplo, a veces en mi casa, cuando somos muchos, de que pues no es 29, me dicen entonces te festejamos el 27 o el 26 y el 28 diría yo, es cuando siento como que es mi mero mero cumpleaños, cuando no existe el 29”.

Aunque suene extraño, Elizabeth solo ha celebrado 8 cumpleaños en 29 de febrero, pese a que esto suene fuera de lo común, ella toma su día de lo más normal e incluso le llega a ser incómodo decir que cumple dicho día.

“Ay no me hace sentir rara, me hacen. Es raro. Es como que cuando cumples años y yo hoy el 29 y a veces hasta ni quiero decir 29, digo 28", comentó.

