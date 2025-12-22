Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

2026 impulsará la obra pública en municipios de NL, Miguel Flores

Por: Ángeles Núñez

21 Diciembre 2025, 14:49

Compartir

Miguel Flores afirmó que 2026 será clave para la infraestructura en Nuevo León, con obras estratégicas en movilidad, agua y servicios urbanos

2026 impulsará la obra pública en municipios de NL, Miguel Flores

El 2026 será un punto de inflexión para el desarrollo de infraestructura en Nuevo León, aseguró Miguel Flores, al señalar que el próximo año se concentrarán esfuerzos y recursos para detonar proyectos de obra pública en distintos municipios del estado.

Prioridad a infraestructura estratégica

Flores explicó que la planeación contempla obras clave que impacten directamente la calidad de vida de la población, particularmente en movilidad, abastecimiento de agua y servicios urbanos.

Destacó que estas acciones buscan atender rezagos históricos y preparar a la entidad para su crecimiento futuro.

El funcionario subrayó que el éxito del plan dependerá de la coordinación entre el gobierno estatal, los municipios y la federación, así como de la participación del sector privado.

“La suma de esfuerzos permitirá acelerar proyectos y garantizar resultados”, afirmó.

Impacto económico y social

Además del beneficio social, Mike Flores señaló que la obra pública será un motor para la economía local, al generar empleos y fortalecer cadenas productivas. Indicó que se priorizarán procesos transparentes y una ejecución eficiente de los recursos.

Finalmente, reiteró que 2026 no será un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia de largo plazo para consolidar a Nuevo León como un estado competitivo, con infraestructura moderna y sostenible.

Comentarios