2026 impulsará la obra pública en municipios de NL, Miguel Flores

Miguel Flores afirmó que 2026 será clave para la infraestructura en Nuevo León, con obras estratégicas en movilidad, agua y servicios urbanos

El 2026 será un punto de inflexión para el desarrollo de infraestructura en Nuevo León, aseguró Miguel Flores, al señalar que el próximo año se concentrarán esfuerzos y recursos para detonar proyectos de obra pública en distintos municipios del estado.

Prioridad a infraestructura estratégica

Flores explicó que la planeación contempla obras clave que impacten directamente la calidad de vida de la población, particularmente en movilidad, abastecimiento de agua y servicios urbanos.

Destacó que estas acciones buscan atender rezagos históricos y preparar a la entidad para su crecimiento futuro.

El funcionario subrayó que el éxito del plan dependerá de la coordinación entre el gobierno estatal, los municipios y la federación, así como de la participación del sector privado.

“La suma de esfuerzos permitirá acelerar proyectos y garantizar resultados”, afirmó.

Impacto económico y social

Además del beneficio social, Mike Flores señaló que la obra pública será un motor para la economía local, al generar empleos y fortalecer cadenas productivas. Indicó que se priorizarán procesos transparentes y una ejecución eficiente de los recursos.

Finalmente, reiteró que 2026 no será un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia de largo plazo para consolidar a Nuevo León como un estado competitivo, con infraestructura moderna y sostenible.