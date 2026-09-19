19 de septiembre, Día de Protección Civil en México

La dependencia impulsa pláticas vecinales y adiestramiento en primeros auxilios para fortalecer la seguridad en la sociedad.

Este 19 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional de Protección Civil, fecha importante instituida en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos de 1985 y 2017.

Buscando dar a conocer la importancia de contar con una primera respuesta de autoprotección y prevención a la ciudadanía.

“En Protección Civil, estamos muy enfocados en la sociedad, no se identifica por estar teniendo las emergencias. Si es cierto que en mucho, prácticamente todo el país, no existe la capacidad operativa para atender todas las emergencias, es por eso que a Protección Civil entra por la verdadera esencia de la protección civil, que es el poder hacer prevención, mitigar estos riesgos”

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 marcó un antes y un después en la forma de reacción ante desastres. Protección Civil busca ser pionera en la nueva cultura de organización y control en las personas.

Un ejemplo más fue el 19 de septiembre de 2017, donde un sismo más en la Ciudad de México reforzó la necesidad constante de mantener alertas a la población.

“Por lo cual se hace el Sistema Nacional de Protección Civil; primero que nada, es para organizar a la gente que viene a la autoridad que se encargará de prácticamente poner ese orden en la emergencia, en el desastre. Entonces, a raíz de eso, se hizo este planteamiento donde se hacen las primeras bases de la protección civil. Recuerda que no solamente en México, a nivel internacional también existe la protección civil y, pues bueno, hicieron estas bases que prácticamente nos hacen en México; puedes crecer como dependencia”

Ahora Protección Civil juega un papel importante a nivel nacional, estatal y municipal, con atención de primera respuesta y prevención de accidentes con la población.

Implementando nuevas formas de protección a través de redes sociales, aplicaciones, pláticas vecinales y en establecimientos comerciales.