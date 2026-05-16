15 de mayo día del maestro profesión de constante cambio

Los regiomontanos recuerdan como han sido su paso por las escuelas y sobre todo los tratos de los docentes, mientras que para algunos fueron épocas dorada

En el año de 1984 nace la licenciatura de docente, profesionistas que han acompañado a millones de generaciones en lo largo de los años y que este 15 de mayo se merece celebrarlo.



Los regiomontanos recuerdan como han sido su paso por las escuelas y sobre todo los tratos de los docentes, mientras que para algunos fueron épocas doradas, para otros los regaños de los maestros es mejor no recordarlos.



“Nos dejaban en la dirección y no teníamos recreo”

“Nomás se estiraban a uno de los sentidos”

“Te tiraban la pastilla antes y ponga las manos porque iba al rezo ándele todo eso y como no estamos hablando. Uy, Dios mío, pues yo tengo 70 años 71”



Con el paso del tiempo la Revolución Digital ha transformado las formas de enseñar sobre todo luego de la pandemia del 2020 que aceleró un proceso que habría tardado décadas.



Los tratos se vuelven diferentes, pero sobre todo nunca se pierde el espíritu de enseñar

“Un paquete estricto me tocó un poquito como que me tocó el cambio de estrictos a más o menos, pero me acuerdo de que había un poco más de apoyo a lo mejor para estudiantes que iban atrasados o así un poquito más de esa tensión especial no pero pues también me estrictos y me tocan algunos”



Hoy, la formación de un docente incluye competencias que antes parecían de ciencia ficción: Inteligencia Artificial, Neuroeducación, Microlearning y Gamificación, Los docentes hoy diseñan "misiones" educativas.

La clases pasaron de una hora ha ser sustituidas por píldoras de conocimiento interactivas y dinámicas de juego que mantienen el compromiso del estudiante.



“Ahorita sí, porque los niños ya no son tampoco como antes somos muy despiertos y difíciles de controlar mis respetos para los maestros porque son de 30 40 niños por salón entonces también hay que ver eso”



Pero pese a todos los cambios, los docentes se han adaptado a nuevos métodos de aprendizaje.



“Los felicito de corazón, porque es una profesión muy bonita muy bonita que el maestro que tenga vacación así la va a llevar o sea y mis respetos mis respetos para todos los maestros”