Más allá de la inmediatez, la radio tiene algo especial: despierta la imaginación. Basta… una voz, una historia o una canción

Desde el primer saludo de la mañana hasta la última canción de la noche, la radio sigue siendo esa voz amiga que informa, acompaña y conecta historias.

Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que, pese al paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías, se mantiene vigente en la vida cotidiana de millones de personas.

Y es que la radio atrapa la radio, conecta la radio, llega hasta esos lugares que no imaginamos.

En casas, automóviles, talleres, mercados y hospitales, la radio suena como un puente invisible que acerca noticias, deportes, música, consejos y palabras de aliento.

“La radio se siente. Conectas los cinco sentidos desde el micrófono puedes escuchar noticias, esa canción que tanto te gusta”.

Con tan solo girar una perilla o presionar un botón para sentir que alguien está del otro lado, contando lo que ocurre y haciendo compañía.

En momentos de alegría, emergencia o rutina, la radio ha estado presente, informando cuando otros medios no llegan y acompañando cuando el silencio pesa.

Hoy en día, la radio se reinventa a través de plataformas digitales y transmisiones en línea con los futuros comunicólogos.



En el Día Mundial de la Radio, se reconoce a quienes, frente a un micrófono, convierten palabras en compañía y sonidos en historias. Porque la radio no solo se escucha: se siente