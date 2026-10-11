¡12 de octubre! La verdad tras el polémico Día de la Raza

A 500 años de la llegada de Colón a América, la fecha pasa del festejo a la memoria histórica por la resistencia de los pueblos.

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Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, una fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el encuentro entre dos mundos que transformó la historia del continente.

La conmemoración surgió a principios del siglo XX como una forma de destacar los vínculos culturales entre España y los países de América.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta fecha también ha generado debates sobre sus implicaciones históricas, debido a que la llegada de los europeos marcó el inicio de la conquista, la colonización y profundas transformaciones para los pueblos originarios.

Por ello, en distintos países la celebración ha cambiado de enfoque y se ha convertido en una oportunidad para reconocer la resistencia, las tradiciones y la herencia de las comunidades indígenas, así como para reflexionar sobre las consecuencias de la colonización. En México, esta discusión también invita a reconocer la diversidad de culturas y lenguas que forman parte de nuestra identidad.

Más allá de las distintas posturas sobre cómo debe conmemorarse, el 12 de octubre representa una oportunidad para conocer nuestra historia desde diferentes perspectivas, reconocer las injusticias del pasado y valorar la riqueza cultural de los pueblos que dieron forma a las sociedades actuales.

Recordar esta fecha no significa olvidar lo ocurrido, sino comprenderlo para construir una sociedad más incluyente, respetuosa de sus raíces y consciente de la importancia de preservar la diversidad cultural.