Zoé Robledo se disculpa por bebés fallecidos en Durango

Zoé Robledo ofreció disculpas a padres de cinco bebés fallecidos en el IMSS Durango; las familias pidieron investigar posibles omisiones

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se reunió en Durango con los padres de cinco bebés que fallecieron en el Hospital General de Zona número 1.

El encuentro se realizó de manera privada en las instalaciones de la delegación del IMSS y tuvo una duración aproximada de dos horas.

Durante la reunión, los padres expusieron directamente a Robledo sus cuestionamientos sobre las circunstancias en las que murieron sus hijos.

Fermín Alonso Flores Ayala, abogado de las familias, confirmó que el titular del IMSS ofreció una disculpa y escuchó los planteamientos de los padres.

Vine a Durango para reunirme con las madres, padres y familiares de las niñas y los niños que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1.



A nombre del Instituto les ofrecí una disculpa, escuché sus preocupaciones y les comuniqué… pic.twitter.com/hqS9ZhkDnC — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 26, 2026 Solicitan investigar posibles omisiones Las familias también solicitaron que se investiguen las posibles omisiones y errores que pudieron registrarse en el hospital, así como las condiciones en las que fueron atendidos los bebés. El abogado informó que hasta el momento se han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que una quinta, correspondiente a familias de Tepehuanes, se encuentra en proceso. IMSS abre investigación interna De manera paralela, el Órgano Interno de Control del IMSS inició de oficio un expediente para investigar lo ocurrido en el hospital. Al concluir la reunión, los padres y sus representantes legales acordaron dar seguimiento a las investigaciones y volver a reunirse con autoridades dentro de 15 días.