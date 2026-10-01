Zarpan buques de la Marina con apoyo para damnificados por Polo

Luego del impacto del huracán Polo en Baja California Sur, la Secretaría de Marina desplegó recursos por mar, aire y tierra para apoyar a la población

La Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha acciones de apoyo para las comunidades afectadas por el huracán Polo y envió suministros desde Mazatlán, Sinaloa, hacia Baja California Sur.

Desde la Cuarta Región Naval zarpó el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón, con destino a La Paz, transportando 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada para su distribución entre la población damnificada.

Además, la dependencia informó que en el Buque Multipropósito Zapoteco fueron cargadas mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua, que también serán trasladados a Baja California Sur para reforzar la atención a las comunidades afectadas.

Marina despliega personal y vehículos en Sonora

Ante las inundaciones y lluvias intensas ocasionadas por Polo en Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio.

Tras el impacto del #HuracánPolo en BCS, la #ArmadaDeMéxico despliega recursos por mar, aire y tierra para apoyar a la población.



En el Puesto de Mando y Control en Ciudad Constitución se coordinan de manera permanente las acciones de atención y apoyo a la población, en conjunto… pic.twitter.com/yQxp9MxKik — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 29, 2026 El operativo contempla la participación de 115 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias y de Infantería de Marina, además de vehículos y maquinaria para atender las zonas afectadas en Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo, Yavaros y Navojoa. El despliegue incluye dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 camionetas pick up, seis vehículos de redilas, tres ambulancias, seis camiones de volteo, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua. Como parte de las primeras labores, personal naval evacuó a 97 personas de zonas afectadas, despejó tres vías de comunicación y retiró aproximadamente 10 metros cúbicos de basura y escombros. Entregan despensas y trasladan a menor lesionada En Baja California Sur, elementos del Sector Naval de Santa Rosalía distribuyeron 125 despensas en Loreto y Mulegé entre familias afectadas por el paso del huracán. La misma unidad realizó además una evacuación médica vía aérea de una menor de edad que sufrió un traumatismo craneoencefálico leve. La menor fue trasladada en un helicóptero de la Armada desde la colonia Los Frailes, en Mulegé, hasta Santa Rosalía. Una vez en tierra, fue entregada a personal de una ambulancia para continuar su traslado a un hospital y recibir atención especializada. Evalúan daños y mantienen operativos en BCS En La Paz, la Cuarta Zona Naval participó en una reunión de coordinación encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, donde se revisaron los efectos de Polo y las acciones contempladas dentro del Plan Marina. En San Carlos, personal naval realizó recorridos para identificar las zonas afectadas y determinar las necesidades de apoyo para la población. Mientras tanto, en el Sector Naval de Puerto Cortés fue desplegada una Brigada de Respuesta a Emergencias en comunidades de Comondú. Los trabajos incluyen apoyo en albergues, reforzamiento de bordos y embarcaderos, así como retiro de maleza y escombros de canales y caminos. La Marina también informó sobre las condiciones asociadas al huracán Rachel, categoría 1, ubicado frente a las costas del Pacífico mexicano y con efectos de nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus inmediaciones. Ante este fenómeno, la Décima Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, sostuvo una reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos de emergencia para fortalecer las medidas preventivas y establecer mecanismos de respuesta. La Semar llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil, ubicar los refugios temporales disponibles y evitar compartir información que no haya sido confirmada por las autoridades.