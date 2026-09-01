Zacatecas refuerza seguridad tras explosión en Ojocaliente

El ataque dejó siete personas lesionadas, entre ellas seis civiles y un agente, además de daños materiales en viviendas cercanas

El Gabinete de Seguridad informó este lunes que elementos federales se sumaron a las labores de vigilancia e investigación junto con las autoridades estatales, luego de la detonación registrada la noche del domingo en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas.

De acuerdo con la información oficial, seis civiles y un policía municipal resultaron lesionados por la explosión. El estallido también ocasionó daños visibles en el área cercana a la comandancia.

Medios locales reportaron durante las últimas horas el arribo de elementos de seguridad estatal y personal militar a Ojocaliente para reforzar la presencia de las autoridades.

La explosión también afectó inmuebles cercanos. En redes sociales fueron difundidas imágenes y reportes sobre ventanas rotas en algunas viviendas ubicadas alrededor de la comandancia.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026 En un primer momento, el gobierno estatal informó que un artefacto explosivo había sido lanzado contra las instalaciones de la Policía Municipal. Posteriormente, las autoridades precisaron que se trató del estallamiento de un objeto explosivo colocado dentro de un automóvil particular, ubicado en las inmediaciones de la comandancia. El Gabinete de Seguridad señaló que las autoridades federales trabajan en coordinación con las corporaciones estatales para esclarecer las circunstancias de la explosión y detener a los responsables. Habilitan instalaciones para atender a afectados Tras el incidente, el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, informó que durante la noche fueron habilitadas las instalaciones del DIF y de Protección Civil para brindar atención inmediata a las personas afectadas por la explosión. Mientras continúan las investigaciones, la presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en el municipio para reforzar la vigilancia y avanzar en el esclarecimiento del ataque.