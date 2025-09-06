Zacatecas avanza y Aguascalientes pide movilidad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó logros sociales y de seguridad en Zacatecas, y en Aguascalientes recibió solicitudes de apoyo en movilidad y obras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a la ciudad de León, Guanajuato, donde dio inicio a su gira nacional con la presentación de su Primer Informe de Gobierno, antes de continuar su recorrido por Zacatecas y Aguascalientes.

En Zacatecas, la mandataria destacó que la transformación en la entidad avanza con inversión social, reducción de la violencia y apoyos directos a miles de familias. Reconoció el trabajo del gobernador David Monreal Ávila, resaltando la disminución histórica de más del 70% en homicidios dolosos y la atención a más de 825 mil beneficiarios de programas de Bienestar.

Entre las acciones subrayadas figuran pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas a estudiantes, respaldo a productores, proyectos de vivienda, infraestructura educativa y el impulso a Zacatecas como centro estratégico en la producción nacional de frijol.

Por su parte, Monreal enfatizó que el estado “avanza día a día” con más seguridad, menos pobreza y mayor apoyo al campo y a los migrantes.

En Aguascalientes, Sheinbaum fue recibida por la gobernadora Teresa Jiménez, quien solicitó respaldo para obras de movilidad e infraestructura, entre ellas dos puentes en la Carretera Federal 45, la modernización del transporte público y el saneamiento del río San Pedro. Aseguró que estas inversiones representan seguridad, competitividad y cuidado ambiental.

La presidenta, en respuesta, reiteró que más de 126 mil adultos mayores del estado reciben pensión universal, además de apoyos a jóvenes y productores, aunque sobre las obras pidió tiempo para revisarlas: “me lo llevo de tarea”.

Con estas visitas, Sheinbaum combinó la rendición de cuentas de su administración con la apertura a nuevas demandas estatales, marcando el arranque de una gira nacional que busca fortalecer el vínculo entre su gobierno y las entidades federativas.