'Yo no hice nada malo': Mandan a abuelita a un asilo en Uber

Un conductor de Uber relató por su cuenta de TikTok una situación complicada que vivió en uno de sus viajes.

El usuario cristian_michell contó a sus seguidores la complicada historia de como se le hizo un llamado para llevar a una abuelita a un asilo debido a que se hizo pipí encima y su yerno decidió echarla de la casa.

Fue por medio de una serie de videos donde Cristian, con lagrimas en los ojos cuenta lo fuerte que fue para él ver a la viejita llorando afuera de su casa, sola y con bolsas negras a su lado.

El conductor relata el testimonio de la anciana, quien entre llantos explica que durante la mañana, mientras preparaba el desayuno a sus nietos, las ganas de orinar le ganaron, provocando la ira de su yerno, quien sin titubear arregló el internado de la mujer en un asilo y llamó a un Uber para que la llevara.

“Es que yo no he hecho nada malo, solo me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, que si quiere yo lavo mi ropa”, comentó la abuelita llorando.