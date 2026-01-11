Yesenia 'N' en libertad tras detención en Uruapan

La secretaria de Grecia Quiroz fue requerida para rendir su declaración ante agentes del MP por asesinato de Carlos Manzo

Yesenia “N”, quien se desempeñaba como secretaria particular en el gobierno municipal de Uruapan, Michoacán, informó a través de su cuenta personal de Facebook que ya se encuentra con su familia, luego de que se difundiera información sobre su presunta detención por autoridades de seguridad.

En la publicación, Yesenia “N” compartió una fotografía junto a dos menores de edad y acompañó la imagen con un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y señaló que no se encuentra privada de la libertad.

Publicación en redes sociales tras versiones de detención

El mensaje difundido en redes sociales señala: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”. Con esta publicación, Yesenia “N” negó estar detenida, luego de que su nombre apareciera en el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con dicho registro, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana realizaron una acción en su contra el jueves 8 de enero a las 16:05 horas, en un inmueble identificado como la Casa de la Cultura de Uruapan.

Secretaría de Grecia Quiroz queda en libertad tras comparecer en el MP

Información oficial señala que Yesenia “N” fue requerida para rendir su declaración ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan, como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan.

Una vez concluida la diligencia correspondiente, Yesenia “N” abandonó las instalaciones ministeriales durante la madrugada del sábado, sin que se informara sobre una imputación formal en su contra.

Relación laboral con el gobierno municipal

Hasta antes de estos hechos, Yesenia “N” continuaba laborando en el gobierno municipal de Uruapan como secretaria particular de Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta y viuda del ex alcalde Carlos Manzo.

En días recientes, publicaciones en redes sociales oficiales mostraron actividades públicas del ayuntamiento en las que se observa la presencia de Yesenia “N” en reuniones institucionales, lo que generó cuestionamientos tras darse a conocer la información sobre su comparecencia ante autoridades.

Registro Nacional de Detenciones y carpeta de investigación

El Registro Nacional de Detenciones indica que Yesenia “N” fue puesta a disposición de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial si existe una carpeta de investigación abierta en su contra o si su situación jurídica cambió tras rendir declaración.

Sin postura oficial del ayuntamiento ni autoridades

Hasta ahora, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, no ha emitido un posicionamiento público sobre el caso. De igual forma, autoridades federales y estatales no han compartido información adicional que aclare el estatus legal de Yesenia “N”.

El caso continúa generando atención pública debido al contexto del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante un evento público, y a la cercanía laboral de Yesenia “N” con el ex alcalde y con la actual administración municipal.