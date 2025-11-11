Yerno de 'El Mencho' podría recibir 14 años de prisión en EUA

Cristian Gutiérrez 'El Guacho', admitió lavado de dinero y será sentenciado; al terminar su condena sería deportado a México para enfrentar cargos.

Cristian Gutiérrez "El Guacho", identificado como operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrenta una posible sentencia de 14 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero. El hombre, originario de Zamora, Michoacán, fue detenido en noviembre de 2024 mientras residía en California bajo identidad falsa.

Tras aceptar su culpabilidad por blanqueo de capitales, se desestimó el cargo por tráfico de cocaína y metanfetamina. El Departamento de Justicia solicita 168 meses de cárcel, mientras su defensa pide 84 meses. Su sentencia está programada para el 18 de diciembre.

Gutiérrez Ochoa vivía en Riverside junto a su novia, hija del Mencho, en una residencia adquirida por más de un millón de dólares, recursos que habrían sido enviados desde México. Durante su estancia, disfrutó de bienes como joyería, relojes, vehículos y 2.5 millones de dólares en efectivo, presuntamente derivados de operaciones del cártel.

En el interior de la propiedad se encontraron fajos de billetes ocultos en maletas y alrededor de 40 relojes de marcas de lujo. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el operador habría lavado 3.5 millones de dólares.

Deportación tras cumplir condena

Una vez que concluya su condena en suelo estadounidense, sería deportado a México, donde enfrenta señalamientos por el secuestro de dos elementos de la Marina ocurrido en 2021, supuestamente como represalia por la detención de Rosalinda González Valencia. Los marinos fueron localizados con vida en Puerto Vallarta.

La eventual deportación abriría una segunda ruta judicial para el hombre ante la justicia federal mexicana. Mientras tanto, autoridades continúan la búsqueda de Laisha Oseguera, quien logró evadir su arresto en California.