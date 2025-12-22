¡Ya volvió! Captan a Enrique Peña Nieto en el Estado de México

Aurelio Nuño confirmó la presencia del exmandatario federal debido a cuestiones familiares y no por motivos políticos, como se difunde en redes sociales

El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado durante este fin de semana, en calles del Estado de México.

A través de redes sociales, una usuaria compartió una selfie que se tomó con el exmandatario priista en el municipio de Metepec. En dicha historia agregó un mensaje etiquetando al exmandatario.

"Tqm (Te quiero mucho) @epn"

Diversos medios informaron que su estadía en el país se debe a la delicada salud de su madre, cuyo domicilio se encuentra en la mencionada zona.

Aurelio Nuño confirma versión familiar

El expolítico Aurelio Nuño confirmó la presencia del exmandatario federal en el territorio mexicano.

A través de una entrevista, aseguró que Peña Nieto no tiene interés de volver a la política, pero volvió por cuestiones familiares.

"Él esta retirado de la política. Él no piensa hacer política. Él no vino a hacer política. Él vino a ver a su familia." recalcó Nuño.

Aseguró que su reunión fue de caracter social donde rememoraron su pasado profesional.

Recordemos que durante la administración de 2012-2018 encabezada por Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño fungió como titular de la Secretaría de Educación Pública.