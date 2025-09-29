Info 7 Logo
Ya puedes contactar a Claudia Sheinbaum por correo electrónico

Por: INFO 7

28 Septiembre 2025, 22:26

Claudia Sheinbaum habilitó contacto por e-mail y mantiene redes sociales y WhatsApp como canales para comunicarse directamente con la ciudadanía

Ahora puedes escribirle directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por correo electrónico. Aunque la mandataria es muy activa en redes sociales, recientemente se ha reabierto la posibilidad de contacto directo a través de su e-mail oficial.

De acuerdo con información difundida por su equipo, la dirección contacto@claudiasheinbaum.com.mx es el canal habilitado para enviarle mensajes, plantear dudas y sugerencias sobre su administración.

Además del correo electrónico, la presidenta mantiene otros medios de comunicación con la ciudadanía. Entre ellos destacan:

X (antes Twitter): @Claudiashein, donde publica mensajes y recibe menciones.

YouTube: su canal oficial, con transmisiones y videos de su agenda.

Canal de WhatsApp: disponible para recibir novedades de primera mano.

Estos canales buscan fortalecer el vínculo directo entre el gobierno federal y la población. Aunque el portal oficial de atención ciudadana del Gobierno de México está en mantenimiento por la transición de administración, Sheinbaum insiste en mantener abiertas vías de comunicación con los ciudadanos.

