Parte de su experiencia quedó plasmada en su novela Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025, obra que ahora reconoce como autobiográfica

La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció públicamente haber sufrido abuso sexual por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, exdirector de Grupo Radio Centro, durante nueve años, desde que tenía cinco hasta los 14 años de edad.

La autora señaló que los abusos eran constantes y estimó que ocurrieron alrededor de 2,500 ocasiones.

Explicó que intentó alertar a personas cercanas sobre lo que estaba viviendo, pero no obtuvo la protección que necesitaba.

Parte de su experiencia quedó plasmada en su novela Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025, obra que ahora reconoce como autobiográfica.

Santaolalla relata intentos de pedir ayuda y una denuncia en Francia

De acuerdo con su testimonio, los abusos terminaron en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York, cuando Aguirre habría reconocido por primera vez lo ocurrido.

Santaolalla también relató que habló con alrededor de 20 personas de su entorno mientras era víctima de las agresiones.

La escritora presentó una denuncia en Francia en 2019, debido a que algunos de los hechos habrían ocurrido en París. Sin embargo, el procedimiento fue desestimado al determinarse que el caso debía ser atendido en México, país de origen y residencia de ambas partes.

La escritora señala incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad

En mayo de 2026, Aguirre Gómez habría firmado un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a realizar donaciones a organizaciones de defensa de las infancias, promover acciones de concientización sobre el abuso sexual infantil y mantener la pensión mensual de la madre de Santaolalla. La escritora sostiene que el acuerdo fue incumplido y considera que perdió su validez.

La madre de la autora, Adriana Abdó, reconoció su responsabilidad por no haber actuado de otra manera cuando conoció la situación. Señaló que entonces temía las consecuencias de enfrentarse a un hombre con poder e influencia, pero afirmó que hoy tomaría decisiones distintas.

Santaolalla explicó que decidió hacer pública la identidad de su presunto agresor porque, según su conocimiento, continúa teniendo contacto con menores de edad. Aseguró que busca romper el silencio y evitar que otras niñas atraviesen experiencias similares.

Grupo Radio Centro emite un comunicado sobre la denuncia

Por su parte, Grupo Radio Centro difundió un comunicado este miércoles 25 de noviembre, en el que expresó respeto y solidaridad con las personas que hayan sufrido violencia o abuso sexual.

La empresa afirmó mantener un compromiso de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, aunque señaló que no emitiría juicios sobre los hechos denunciados por considerarlos asuntos del ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez.

Aguirre Gómez, de 85 años, dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre y fue relevado por su hijo.