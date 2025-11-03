Waldo’s ofrece apoyo tras incendio en sucursal de Sonora

La empresa aseguró cooperación total con autoridades mientras se esclarecen las causas del incendio que dejó 23 muertos y decenas de personas lesionadas.

La cadena de tiendas Waldo’s afirmó este domingo que apoyará a las familias de las víctimas de un incendio en una de sus sucursales en Hermosillo, Sonora, que dejó 23 personas muertas y decenas de heridas y mostró su disposición para colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, expuso la empresa en un comunicado.

La cadena señaló que ahora no hay “nada más importante” que atender la emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas.

En un ejercicio de transparencia, la empresa afirmó que mantiene, desde el primer momento, una “estrecha comunicación” con las autoridades y con las familias víctimas.

“Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios”.

Así mismo, la compañía precisó que está colaborando “de manera total y abierta” con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso.

“Nuestra prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”, concluyó el texto.

La postura de Waldo’s se da luego de que en la tarde del sábado una explosión dentro de una tienda ubicada en el centro de Hermosillo provocara un incendio cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía de Sonora, confirmó que en el incendio fallecieron 23 personas, mientras que doce más permanecen hospitalizados y precisó que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado y no descartó ninguna línea de investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes y aseguró que su gobierno envió ayuda a los afectados.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, afirmó que su administración “realizará todas las acciones necesarias” para apoyar a las familias y personas afectadas.