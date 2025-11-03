Waldo’s en Sonora sin autorización de Protección Civil desde 2021

Esto lo confirmó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, mientras autoridades revisan documentos y peritajes para deslindar responsabilidades.

La sucursal de Waldo’s ubicada en el Centro de Hermosillo, donde una explosión e incendio provocaron la muerte de 23 personas y dejaron 12 lesionadas, no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde 2021, confirmó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Se detalló que el negocio obtuvo su autorización inicial en 2019 y una revalidación en 2020, pero para 2021 el trámite fue rechazado por incumplir requisitos de seguridad. Tras el siniestro, la empresa cerró sus 68 sucursales en Sonora para permitir inspecciones integrales.

La sucursal de Waldo’s ubicada en el centro de #Hermosillo, no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde 2021, confirmó el secretario de Gobierno, @AdolfoSalazar_



El funcionario explicó que el establecimiento había obtenido su autorización inicial en 2019 y… pic.twitter.com/NklEdc4IEk — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 2, 2025

El inmueble afectado, ubicado sobre la calle Dr. Noriega entre Juárez y Matamoros, permanece bajo resguardo y tratado como zona de investigación. Peritos continúan trabajando entre escombros y estructuras colapsadas para determinar el punto de origen del fuego y de la explosión.

En conferencia conjunta, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que 21 víctimas ya fueron identificadas y que seis personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. De acuerdo con la autoridad, la mayoría de los fallecimientos fue por inhalación de gases tóxicos.

La cadena, propietaria de la sucursal, manifestó disposición para colaborar con las investigaciones y brindar apoyo social, médico y económico a las familias de las víctimas.

La Comisión Federal de Electricidad informó que el transformador involucrado en la explosión era particular y no formaba parte de su infraestructura. Las autoridades analizan si el sistema eléctrico interno o los paneles solares del edificio estuvieron vinculados al origen del siniestro.