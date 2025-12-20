Vuelo es retenido por piloto en el aeropuerto de la CDMX

El piloto explicó a los pasajeros por qué realizó esta protesta y alegó que momentos antes se le avisó que había sido despedido,

Aunque año con año crece el número de pasajeros que deciden viajar en avión por negocios o vacaciones, no se habla mucho sobre los trabajadores de este ramo, quienes muchas veces laboran en condiciones precarias o directamente malas.

Uno de ellos es el piloto identificado como Edgar Macias, quien este viernes por la noche retuvo un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual tenía Cancún como destino final.

De acuerdo con personas afectadas, el vuelo estaba programado para salir a las 20:00 horas desde la terminal 2 del AICM, sin embargo, los cientos de pasajeros a bordo se vieron sorprendidos cuando el piloto cerró el avión y dijo mediante el sistema de audio del mismo que no despegaría.

Por el momento la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.

Acusa adeudos con trabajadores de Magnicharters

El piloto explicó a los pasajeros por qué realizó esta protesta y alegó que momentos antes se le avisó que había sido despedido, pese a que afirmó que la empresa le debe cinco meses de su salario y viáticos.

Ante esto, ofreció una disculpa a los pasajeros por retrasar su vuelo y les pidió empatía sobre la situación, pues sus propios hijos ya estaban siendo afectados por la falta de ingresos.

Denunció fallos en el avión

El mismo piloto comentó que temprano se negó a realizar un vuelo con ese avión, pues afirmó que una de las puertas de la aeronave se encontraba dañada, representando un riesgo en la seguridad de todos.

Este sería el motivo por el que habría perdido su empleo, pues comentó que la aerolínea le exigió que realizara el viaje de todos modos, pese a que no podía garantizar condiciones óptimas para volar.

Sufren condiciones laborales precarias

Edgar Macias afirmó que Magnicharters ofrece condiciones laborales bastante cuestionables, pues además de tener los adeudos, acusó que no se les brindan uniformes, les dan cartas de navegación malas, o a veces no se les brindan. Además, apuntó que en otras aerolíneas ya hay pilotos extranjeros trabajando para aerolíneas mexicanas.

¿Qué pasó con el piloto de Magnicharters?

Debido a la situación, autoridades calificaron la retención del avión como "secuestro", por lo que inmediatamente se activó el protocolo de acción, mediante el que se movilizó a personal de Marina, Guardia nacional y Protección Civil.

Como era de esperar, Edgar Macías González fue detenido y podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por impedir que una aeronave despegue.