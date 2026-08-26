Vuelca camioneta con trabajadores de limpieza en el Periférico

La unidad trasladaba a 19 trabajadores de limpia, de lo cuales al menos 12 fueron reportados con lesiones por parte de las autoridades.

Una camioneta que transportaba a trabajadores de limpieza volcó la mañana de este lunes sobre el segundo piso del Periférico Sur, con dirección a San Jerónimo, dejando al menos 12 personas lesionadas y provocando afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad trasladaba a 19 trabajadores de limpia cuando el conductor perdió el control del vehículo en una curva, a la altura de San Antonio y San Jerónimo, en la zona sur de la Ciudad de México.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia, paramédicos, bomberos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención a los afectados.

Las autoridades informaron de manera preliminar que 12 personas resultaron heridas, la mayoría con golpes y contusiones, por lo que recibieron atención médica en el sitio y fueron valoradas por personal especializado.

Según declaraciones del conductor difundidas por medios locales, las condiciones del pavimento mojado por las lluvias registradas en las últimas horas habrían influido en el percance.

El operador señaló que intentó evitar un encharcamiento y posteriormente perdió el control de la camioneta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su área de Orientación Vial, reportó labores de emergencia en el segundo nivel del Anillo Periférico Sur y recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas, debido al cierre parcial de carriles y las maniobras para retirar la unidad accidentada.

Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación.