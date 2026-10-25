Vuelca camión de la Guardia Nacional en Campeche; hay 10 heridos

Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras volcadura de un camión de carga pesada que los trasladaba hacia la capital de Campeche

Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras la volcadura de un camión de carga pesada que los trasladaba hacia la capital de Campeche. El accidente ocurrió en la carretera federal Mérida-Campeche, cerca de la villa de Pomuch.

El percance se registró a la altura del kilómetro 55, donde presuntamente el conductor perdió el control de la unidad, chocó contra el muro de contención lateral y derribó una estructura de señalización antes de volcar sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de la corporación federal salió de control y se impactó contra las estructuras ubicadas a un costado de la carretera. Tras el choque, la unidad volcó y quedó con los neumáticos hacia arriba, lo que dejó a varios de sus ocupantes con lesiones.

El saldo preliminar fue de 10 elementos heridos, aunque no se proporcionaron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Paramédicos atendieron a los uniformados

Debido a la magnitud del accidente, cuerpos de emergencia y paramédicos de municipios cercanos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los integrantes de la Guardia Nacional.

Los elementos que requerían atención médica especializada fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir asistencia.

Después de la volcadura, integrantes de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad acordonaron el área para proteger el perímetro y permitir las labores de auxilio.

El siniestro también provocó afectaciones al tránsito en ese tramo de la carretera federal Mérida-Campeche mientras se desarrollaban las maniobras de atención.