Voraz incendio en fábrica de huevos en Jalisco deja 3 heridos

El incendio se originó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se realizaron labores intensivas por parte de Bomberos

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Durante la madrugada de este lunes fue controlado un incendio que se registró en una fábrica ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, a la altura del cruce con el Ramal Paso de la Mesa, en el municipio de Lagos de Moreno.

El incendio se originó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se realizaron labores intensivas por parte de elementos de Protección Civil de Jalisco y Bomberos para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas de la instalación.

Tres personas resultan afectadas

Como saldo del incidente, tres personas resultaron lesionadas por inhalación de amoniaco. Todas fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro.

Coordinan labores de emergencia

En las acciones participaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, la Asociación de Bomberos de Lagos de Moreno, personal de la brigada interna de la empresa, así como oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

En el sitio continúan los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento para evitar que el incendio pueda reactivarse.