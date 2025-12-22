Volcadura deja cinco jornaleros muertos y 30 heridos en Zacatecas

El conductor de la unidad perdió el control y terminó volcado sobre el tramo carretero Zacatecas-Morelos, lo que dejó a varios jornaleros de Jalisco sin vida

Al menos cinco jornaleros muertos y más de 30 heridos fue el saldo de la volcadura de un autobús registrada sobre la Carretera Federal 45, en el estado de Zacatecas.

Estos hechos ocurrieron en el municipio de Fresnillo, donde el conductor de la unidad perdió el control y terminó volcado sobre un costado del tramo carretero Zacatecas-Morelos.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil Municipal acudió hasta el punto para atender a los afectados, quienes cuentan con heridas de gravedad.

En dicho autobús se contaba con la presencia de un niño de apenas cuatro años, cuya condición se reporta delicada.

Trasciende que los tripulantes del autobús buscaban arribar a los campos agrícolas de la localidad a trabajar.

Los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital General del Estado, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.