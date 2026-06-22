Volcadura de transporte de personal deja 12 heridos en Irapuato

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a distintas unidades médicas para su valoración.

Doce personas resultaron heridas luego de la volcadura de una camioneta de transporte de personal en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, durante la madrugada del domingo.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas a la altura de la plaza comercial Cibeles, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Irapuato.

En el vehículo viajaban 15 trabajadores, de los cuales 12 resultaron lesionados y fueron atendidos por cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a distintas unidades médicas para su valoración.

La autoridad informó que cuatro de los lesionados requirieron atención médica especializada, mientras que ocho presentaron heridas leves.