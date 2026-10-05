Volcadura de pipa de gas paraliza autopista federal

El accidente ocurrido en el kilómetro 137 movilizó a cuerpos de rescate que controlaron una fuga y cerraron la circulación en ambos sentidos.

Una emergencia vial se registró a la altura del kilómetro 137+600 de la autopista Puebla-Orizaba, tras la volcadura de una pipa de gas con capacidad de 11,500 litros.

El incidente movilizó a diversas corporaciones de seguridad y rescate coordinadas por el Gobierno del Estado de Puebla a través de Protección Civil Estatal.

Elementos de CAPUFE, Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil Municipal de Amozoc acudieron al punto para resguardar la zona. Durante las labores de atención, personal de Bomberos del Estado logró controlar con éxito una fuga de gas generada en la unidad accidentada, declarando la situación bajo control de manera oportuna.

Como medida estrictamente preventiva, la circulación sobre la arteria autopistal fue cerrada en ambos sentidos mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras correspondientes para mitigar cualquier riesgo y retirar el vehículo de carga.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del accidente; afortunadamente, no resultaron personas lesionadas; sin embargo, las autoridades correspondientes trabajarán para deslindar responsabilidades.