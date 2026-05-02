Volcadura de camión en Nayarit deja 11 muertos y 31 heridos

Las autoridades, sin aclarar el motivo de la volcadura, afirmaron que el número de víctimas ascendió a seis en la escena del incidente y a cinco en hospitales

La Fiscalía General del Estado de Nayarit reportó el viernes que en Amatlán de Cañas, limítrofe con Jalisco, fallecieron 11 personas y otras 31 resultaron heridas debido a la volcadura de un autobús turístico de la compañía Transportation. El vehículo venía desde San Pedro Tlaquepaque para dirigirse a un centro recreativo en Nayarit.

Las autoridades, sin aclarar el motivo de la volcadura, afirmaron que el número de víctimas ascendió a seis en la escena del incidente y a cinco en los hospitales.

Asimismo, señaló que el último recuento de heridos indica que hay unos cuatro niños lastimados, siendo el más pequeño Dereck Uriel Hernández, de dos años.

El comunicado emitido por la Fiscalía detalló: "Elementos de la Policía de Investigación, peritos y agentes del Ministerio Público llevan a cabo los trámites pertinentes y las tareas de atención, análisis de la escena y asistencia a las personas impactadas, en coordinación con diferentes entidades de seguridad y emergencia."

En un mensaje en las redes sociales, el Gobierno de Nayarit precisó que el incidente sucedió a siete kilómetros de Amatlán de Cañas, exactamente en la zona conocida como Pie de la Cuesta.

"En cooperación con las autoridades del estado de Jalisco, Bomberos de Nayarit, la policía estatal, la Unidad de drones (Cóndor), la Fiscalía General del Estado y Protección Civil Municipal están presentes en el área y cumplen con tareas de asistencia, ayuda y seguridad", amplió.

El gobierno de Jalisco (oeste de México) comunicó que, junto a los servicios médicos de emergencias de Nayarit, asistió y movilizó a 21 individuos heridos; 20 recibieron un diagnóstico de lesiones urgentes por múltiples traumas.

Los paramédicos también llevaron a un hombre de 38 años, que estaba en estado grave y tenía contusión torácica, a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tala, Jalisco. Este se hallaba a aproximadamente 80 kilómetros de distancia del sitio donde ocurrió el accidente.

En sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que la entidad "cubrirá los gastos de las ceremonias fúnebres y del transporte de las personas que fallecieron, así como de la atención médica para aquellos que resultaron heridos".

También indicó que está en contacto con Miguel Navarro, el gobernador de Nayarit, para coordinar las labores y con los hogares afectados "para asegurar que no les falte nada en esta difícil circunstancia".

Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit, manifestó su pesar a las familias de las víctimas al mismo tiempo que lamentó el trágico accidente.