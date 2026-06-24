Volcadura de autobús en Zacatecas deja dos fallecidas

Un autobús turístico procedente de Chiapas volcó en la carretera federal 45, dejando dos mujeres muertas y 15 personas lesionadas, cinco de ellas graves

Un accidente carretero registrado en el estado de Zacatecas dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y 15 personas lesionadas, luego de que un autobús turístico se saliera del camino y volcara sobre la carretera federal 45.

De acuerdo con la Dirección Estatal de Protección Civil, el percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas a la altura de la comunidad de Hacienda Nueva, ubicada a unos 15 kilómetros al norte de la capital zacatecana.

Las primeras investigaciones indican que el conductor perdió el control de la unidad, provocando que el autobús abandonara la carpeta asfáltica y terminara volcado sobre uno de sus costados.

La unidad siniestrada, un autobús color azul de la empresa Tturs–Transportes Turísticos, con número económico 2050, había partido del estado de Chiapas y tenía como destino diversos municipios de Zacatecas, Durango y Chihuahua.

Rescatistas utilizaron equipo hidráulico

Las labores de auxilio se prolongaron durante varias horas debido a que varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos del vehículo.

Personal de Protección Civil utilizó equipo hidráulico para liberar a las personas prensadas, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza) y la Secretaría de Salud estatal brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los heridos.

Las autoridades informaron que cinco de los lesionados presentan heridas de gravedad, mientras que el resto sufrió lesiones de diversa consideración.

En el operativo también colaboraron elementos de las policías municipales de Zacatecas, Morelos, Guadalupe y Fresnillo, quienes resguardaron la zona para facilitar las labores de rescate y controlar la circulación vehicular.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realizaron los peritajes correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos de las dos mujeres que perdieron la vida en el accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron la volcadura y deslindar responsabilidades.