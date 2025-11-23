Volcadura de autobús deja 10 muertos y 20 heridos en Michoacán

Con un saldo preliminar de 10 personas sin vida y más de 20 heridas es el resultado de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.
Los hechos ocurrieron a la altura de Tiripetío, cuando la unidad de transporte se dirigía hacia Tlalpujahua.
La policía municipal de Morelia fue la encargada de dar a conocer el saldo de las víctimas. Al lugar también acudió personal de Bomberos, Protección Civil Municipal y paramédicos.
Tras confirmar el fallecimiento de por lo menos una decena de víctimas, serán peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado quienes se encarguen de trasladar los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Se presume que las personas afectadas podrían ser referidas como turistas, debido a que la unidad brindaba este tipo de servicios.
- Nota en desarrollo -