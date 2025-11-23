Volcadura de autobús deja 10 muertos y 20 heridos en Michoacán

Aparentemente se trataría de turistas que partieron de Uruapan con dirección hacia el municipio de Tlalpujahua. Se teme que la cifra de fallecidos aumente

Con un saldo preliminar de 10 personas sin vida y más de 20 heridas es el resultado de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

Los hechos ocurrieron a la altura de Tiripetío, cuando la unidad de transporte se dirigía hacia Tlalpujahua.

La policía municipal de Morelia fue la encargada de dar a conocer el saldo de las víctimas. Al lugar también acudió personal de Bomberos, Protección Civil Municipal y paramédicos.

Tras confirmar el fallecimiento de por lo menos una decena de víctimas, serán peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado quienes se encarguen de trasladar los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Se presume que las personas afectadas podrían ser referidas como turistas, debido a que la unidad brindaba este tipo de servicios.

- Nota en desarrollo -