Vladímir Putin condecora a mexicana con la Medalla Pushkin

Carolina Gaspar agradeció la distinción que le entregó este reconocimiento por su contribución en la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero

Históricamente, México ha sido un país que lleva buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo, pues el encanto de la cultura nacional es bien recibido alrededor del globo.

Sin embargo, el país también es uno de los grandes impulsores del arte, no solo local, sino de todos los países del mundo. Un claro ejemplo es la Casa de Cultura México-Rusia, donde se comparte un poco de lo que los europeos tienen para mostrar.

Este espacio se ha consolidado como un gran exponente de la cultura rusa en México, por lo que su directora, Carolina Gaspar Ramírez, fue condecorada con la Medalla Pushkin.

La notable distinción fue entregada de manos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Kremlin, la sede central del gobierno en Moscú, durante una ceremonia solemne.

En su discurso, Gaspar Ramírez agradeció el gesto del gobierno ruso, que le entregó este reconocimiento por su gran contribución en la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero, en este caso, México.

"Agradezco sinceramente al Gobierno y al pueblo de Rusia por esta alta condecoración. Le aseguro, señor Presidente, que seguiré dedicando todos mis esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia", comentó.

Por su parte, el mandatario ruso resaltó la importancia de fortalecer los vínculos humanitarios con otros países mediante la cultura, valores y tradiciones.

"La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo, y valoramos enormemente los esfuerzos de quienes buscan fortalecer los vínculos humanitarios, empresariales y humanos con nuestro país", destacó el presidente ruso.

¿Qué hace la Casa de Cultura México-Rusia?

La casa es la sede central para la difusión de la cultura rusa en nuestro país. En ella, se imparten clases de ruso, se exhiben películas, muestras culturales y de arte. También se imparten talleres, como el de creación de matrioskas, una de las figuras más emblemáticas de la nación. Está ubicada en la ciudad de Puebla