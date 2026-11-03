Vive Michoacán multitudinaria Noche de Muertos

Veladoras, flores y memoria: así se vivió la Noche de Muertos en Michoacán durante este fin de semana, bajo medidas especiales de acceso

Michoacán volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro de las celebraciones del Día de Muertos, con miles de visitantes nacionales y extranjeros que acudieron a la región del lago de Pátzcuaro para presenciar una de las tradiciones más representativas del país, marcada por las velaciones en panteones, las ofrendas florales y los rituales de las comunidades purépechas.

En localidades como Tzintzuntzan, las familias comenzaron desde temprana hora la preparación de tumbas con flores de cempasúchil, veladoras, alimentos y objetos dedicados a sus seres queridos. Durante la noche, el camposanto se iluminó con miles de velas, mientras se desarrollaban procesiones, presentaciones culturales y la tradicional danza purépecha conocida como Uárukua.

Las autoridades estatales y municipales reportaron una importante afluencia turística en la zona de Pátzcuaro, considerada uno de los destinos más emblemáticos para vivir la llamada Noche de Ánimas, una celebración reconocida internacionalmente por su valor cultural y su arraigo entre las comunidades indígenas de la región.

Restricciones para turistas en Janitzio

Como parte de las medidas de seguridad implementadas este año, el acceso de turistas al panteón de la isla de Janitzio fue restringido durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. La decisión obedeció a trabajos de rehabilitación y estabilización del terreno, luego del colapso de un talud registrado meses atrás en el cementerio.

De acuerdo con autoridades y representantes comunitarios, únicamente los habitantes y familiares de la isla pudieron ingresar al panteón para realizar la tradicional velación, mientras que los visitantes nacionales y extranjeros tuvieron que observar la ceremonia desde un andador panorámico y zonas de observación habilitadas especialmente para evitar riesgos y aglomeraciones.

Las medidas también buscaron preservar el carácter espiritual e íntimo de la festividad, además de garantizar la seguridad de los asistentes ante las obras de rehabilitación que continúan en el lugar. Las autoridades informaron que la restricción será temporal y que el acceso general podría normalizarse una vez concluidos los trabajos de restauración.

Llamado al respeto de las tradiciones

Durante las festividades, autoridades turísticas y organizadores exhortaron a los visitantes a respetar los rituales comunitarios, solicitar autorización antes de tomar fotografías de las familias y evitar interferir en las ceremonias religiosas que se desarrollan en los panteones. Asimismo, en algunos espacios se habilitaron áreas específicas para turistas, con el fin de proteger la esencia de una tradición que para las comunidades representa un encuentro espiritual con sus difuntos.

Con veladoras encendidas, senderos cubiertos de flores y cientos de familias reunidas para recordar a sus seres queridos, Michoacán reafirmó una vez más por qué su Noche de Muertos se mantiene como una de las expresiones culturales más emblemáticas y visitadas de México.