Visitará Sheinbaum Coahuila, Tamaulipas y Veracruz este domingo

Estas visitas forman parte de su Gira de Rendición de Cuentas, en la que comparte su Primer Informe de Gobierno en las 32 entidades del país

A culminar su rendición de cuentas regional en Nuevo León la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, siguió con su gira nacional para presentar su informe por cada estado que visite.

Como parte de su mensaje desde el Palacio de Gobierno del estado, la mandataria federal, informó que tomó la decisión de no dar un único informe, sino que recorrerá cada entidad federativa para detallar sus acciones frente a la gente.

Sheinbaum Pardo visitó este viernes Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas como parte de esta gira nacional para rendir cuentas, este sábado 06 de septiembre, dio su discurso en Durango, Sonora y Nuevo León.

La mandataria dejó el mitin en la Explanada de los Héroes en una camioneta negra escoltada por dos más y elementos del Ejercito Mexicano, sin dar a conocer si esa misma noche viajaría para el estado vecino, sin embargo, indicó que el domingo estará presente en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

“Decidí que no solo hay que hacer el informe allá en la Ciudad de México, sino que voy a ir a todas las entidades de la República a dar el informe por cada Estado, ayer en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas y hoy estuvimos en Durango, hace un rato en Hermosillo, en Sonora y ahora aquí en Nuevo León. “Mañana Coahuila, Tamaulipas y Veracruz y así vamos a ir cada fin de semana a rendir cuentas, porque los gobernantes tienen que rendir cuentas, tienen que gobernar con honestidad, tenemos que gobernar con honestidad”, señaló Sheinbaum Pardo.

Horas antes de su salida en el escenario preparado frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, centenares de personas comenzaron a llenar las sillas que se encontraban al centro de la Explanada de los Héroes.

Pero también hubo quienes buscaron un espacio fuera de las carpas para poder ver a la presidenta de México, acomodándose en diversas áreas de la Macroplaza.

Al terminar el mensaje, Sheinbaum Pardo salió por la puerta trasera del Palacio de Gobierno, donde otra multitud la esperaba y antes de abordar la camioneta se acercó a tomarse fotos y saludar a las personas.