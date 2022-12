Viral: Hombres juegan tiro al blanco con una pistola real

El siguiente video es el más claro ejemplo para demostrar por qué los hombres viven menos que las mujeres y ocurrió en el 'México mágico'

Por: Patricia Agüero

Diciembre 26, 2022, 18:00

El consumo de bebidas alcohólicas en las fiestas de Navidad o Año Nuevo pueden terminar de manera inesperada sino se tiene un control de estas.



Tal como ocurrió con un grupo de hombres que ya pasados de 'copas' decidieron jugar tiro al blanco, pero con una pistola de verdad.



El video compartido por un usuario en Twitter (@Lvissxz) muestra a un hombre que sostiene un vaso en una de sus manos, mientras que en su cabeza fue puesta una botella de whisky.



De fondo se escucha música del cantante Antonio Aguilar y de pronto sorprende la aparición en el video de una mano sosteniendo una pistola, misma que es dirigida al hombre a escasos centímetros de distancia.



Un disparo se escucha y la botella de whisky estalla sobre la cabeza del hombre que solo alcanza a cerrar los ojos para no ser lastimado con los vidriós.



Por su parte, el resto de los asistentes reaccionan con asombro por lo que presenciaron.



El video que fue publicado el sábado 24 de diciembre del 2022 tiene cerca de 800 mil reproducciones y aunque se desconoce el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos, se cree que pasó en México.



Los usuarios que reaccionaron al video resaltaron la valentía del hombre para no moverse en ningún momento ante la situación de peligro, otros más criticaron el actuar del grupo de hombres.



Un usuario que también comentó sobre el video, señaló que la pistola no era real, sino que se trataba de una pistola de postas Co2 la cual se parecen más a las armas de fuego. Sin embargo, pueden generar lesiones oculares si el individuo no usa protección.