Viral: Amiga se ofende por invitación a boda SIN NIÑOS

La invitación a una boda en la que no estaba permitido el acceso a niños, abrió el debate en redes sociales en donde las opiniones se dividieron

Por: Patricia Agüero

Mayo 09, 2023, 11:36

Recientemente una conversación de WhatsApp entre dos amigas que muestra la invitación a una boda, abrió el debate sobre permitir o no niños en este tipo de eventos.

En la conversación se puede ver que la novia le envía la invitación a su amiga en donde se puede ver que el evento es SIN NIÑOS, para sorpresa de esta, la invitada responde que no podrá asistir a pesar de que la estima mucho, pero no quiere un problema.

La novia, desconcertada, le pregunta cuál es el problema, a lo que su amiga le responde lo siguiente:

'La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda', sentenció la amiga.

Esta conversación fue publicada en redes sociales, desatando todo un debate sobre la presencia de niños en las bodas.





'Cada lugar y cada evento está hecho para un público distinto y edades distintas, las bodas no son para los niños, totalmente de acuerdo con los esposos que no quieran niños en sus fiestas', 'Es TU evento, personalmente considero que los niños no deberían asistir a eventos como bodas por que son eventos donde hay adultos tomando alcohol y mucho ruido', 'Creo que hay eventos y lugares que no son apropiados para los niños por seguridad y Salud del mismo niño. Alcohol, humo, vidrios, ruido estridente, gente alcoholizada, etc', fueron algunos de los comentarios de usuarios que reaccionaron a la publicación y mostraban su apoyo a la decisión de la novia de no permitir el acceso a niños.

Sin embargo, también hubo quienes consideraron que la invitada se tomó las cosas de manera muy personal, ya que podía dejar a sus hijos al cuidado de otra persona mientras se desarrollaba el evento, mientras que otros consideraron que estaba discriminando a los niños: 'Igual ponle sin ancianos, sin homosexuales, sin pareja y no personas de color, pues es tu fiesta, puedes excluir y discriminar a quien tu quieras, jajaja, ojalá nunca te pase a ti y seas excluida o discriminada'.

Algunos usuarios aprovecharon para compartir videos de 'tragedias' que han pasado con niños en las bodas.

Las opiniones son divididas sobre este polémico tema, al final usted tiene la última palabra.