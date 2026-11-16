De acuerdo con las primeras versiones, el individuo disparó contra el personal y huyó. Otro empleado que intentó intervenir resultó herido

Un guardia de seguridad y asistentes a dos reuniones murieron en ataques armados registrados entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Entre los lesionados se encuentran tres integrantes de la Banda HR, quienes amenizaban una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo.

Los primeros recuentos situaban el saldo de estos tres episodios en tres muertos y ocho heridos. Posteriormente se reportó el fallecimiento de otro hombre hospitalizado tras la agresión en Pueblo Nuevo, por lo que el balance inicial permanece sujeto a actualización, sin un informe oficial conjunto que precise las cifras.

Ataque en Pueblo Nuevo alcanza a músicos que trabajaban

La agresión ocurrió durante una celebración en las inmediaciones de las calles Estado de Occidente y Coronel Medina. Según los reportes preliminares, hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra los presentes.

Una persona murió en el sitio y otra que había sido trasladada gravemente herida falleció después en un hospital. Tres músicos de la Banda HR también resultaron lesionados.

Un integrante de la agrupación confirmó las heridas de sus compañeros y solicitó apoyo económico para cubrir su atención en una clínica particular y en el Hospital General. Explicó que carecen de seguro para afrontar los gastos médicos; no se ha divulgado un parte clínico sobre su evolución.

Guardia muere en bar de la Zona Dorada

En otro episodio, un trabajador de seguridad de La Malinche, sobre la avenida Camarón Sábalo, murió después de que presuntamente impidiera el ingreso de un hombre armado.

De acuerdo con las primeras versiones, el individuo disparó contra el personal y huyó. Otro empleado que intentó intervenir resultó herido. El establecimiento pidió a las autoridades condiciones de seguridad para quienes trabajan en el puerto.

La violencia también alcanzó una vivienda de la colonia 12 de Mayo, donde una agresión contra personas reunidas dejó un hombre muerto y cuatro lesionados, entre ellos una mujer.

El Gobierno de Sinaloa expresó solidaridad con los trabajadores y propietarios de La Malinche y aseguró que mantiene vigilancia coordinada con fuerzas federales y municipales. Hasta la información disponible, no se habían anunciado detenciones por estos tres ataques ni establecido públicamente que estuvieran relacionados.