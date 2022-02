Violencia del narcotráfico, sin freno en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que la lucha contra el crimen organizado "no es un día de campo"

Por: Redacción INFO7

febrero, 07, 2022 11:00

Pese a una mayor presencia de la Guardia Nacional en la región, la violencia derivada del narcotráfico continúa sin freno en el estado de Michoacán con la ejecución en el últimos mes de 35 personas en zonas indígenas, el ataque con una mina terrestre al Ejército y el asesinato a balazos de un periodista.

En el estado, una decena de cárteles de la droga buscan ejercer su control y producto de sus enfrentamiento se reportó el asesinato de al menos 215 personas en los primeros 37 días de 2022.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el uso y explosión, por primera vez en la historia del país, de una mina terrestre contra el Ejército mexicano, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán.

Estos 35 homicidios, según las carpetas de investigación de la FGE, están relacionados con pugnas entre las bandas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Nueva Familia Michoacana, aunque hasta el momento no hay ningún detenido.

Además, la ola violenta también incluye el asesinato a balazos del teniente Víctor Manuel F., de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), perpetrado por un comando armado el 3 de enero en el oriente de Morelia.

El crimen provocó el despliegue de grupos especiales del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, entidades que el 18 de enero anunciaron la captura de cuatro presuntos sicarios del Cártel de Los Caballeros Templarios, organización criminal que se creía había desaparecido en los últimos años.

RETO MAYÚSCULO

Ante este escenario, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció en días previos que la lucha contra el crimen organizado "no es un día de campo".

"El tema no es fácil, lo hemos dicho, no es un día de campo, no es un tema tranquilo. Los grupos delictivos usan a la población para fungir como escudo humano, para presionar a la autoridad", reveló Ramírez Bedolla de Morena.