Vinculan exfiscal de Chihuahua por presunta traición a la patria

Previamente, el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso en una audiencia realizada a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este domingo que César Gustavo "N", exfiscal del estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el delito de traición a la patria, ante la muerte de cuatro personas, incluidas dos de origen extranjero.

A través de redes sociales, se dio a conocer la decisión luego de presentarse más de 150 pruebas que derivaron en el procesamiento de este exfiscal.

Luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria. https://t.co/sbhM0vY6cG — FGR México (@FGRMexico) October 25, 2026 Previamente, el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó su vinculación a proceso en una audiencia realizada a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional. Autoridades lo señalan por presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en territorio mexicano durante un operativo antidrogas, sin autorización del Gobierno federal. El operativo terminó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la sierra de Chihuahua, pero el regreso del convoy se convirtió en una tragedia cuando cuatro personas murieron en un accidente vehicular, de las cuales dos eran agentes estadounidenses. El exfiscal fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes efectuaron una orden de aprehensión después de que se ejecutara un mandamiento judicial en su contra en el fuero común. Anteriormente, fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público debido a que permitió la participación de personal extranjero sin autorización en territorio nacional.