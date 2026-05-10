Vinculan a tres presuntos integrantes de ‘Los Mayos’ en Culiacán

Reportes oficiales señalan que en el lugar fueron aseguradas armas de fuego, vehículos, además de distintos objetos relacionados con actividades ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres presuntos integrantes de “Los Mayos”, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, tras su captura durante un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa.

Los imputados fueron identificados como Adrián “N”, alias “El 7” o “El señor de la Capilla”; Vicente “N”, conocido como “Chente”; y Gustavo “N”, quienes fueron detenidos el pasado 29 de abril durante un cateo ejecutado por fuerzas federales.

Un juez federal determinó vincularlos a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, ubicado en Guasave, Sinaloa.

Operativo en Culiacán derivó en captura de los sospechosos

La captura de los tres presuntos integrantes de “Los Mayos” ocurrió durante un operativo encabezado por autoridades federales en un inmueble de la capital sinaloense.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el lugar fueron aseguradas armas de fuego, vehículos y droga, además de distintos objetos relacionados con actividades ilícitas.

Las investigaciones señalan que los detenidos presuntamente formaban parte de una célula criminal vinculada a la facción de “Los Mayos”, una de las estructuras más relevantes dentro del Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas necesarias para solicitar su vinculación a proceso.

Juez fija plazo para investigación complementaria

Además de la medida cautelar de prisión preventiva, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante ese periodo, la FGR continuará integrando pruebas y desarrollando las indagatorias correspondientes sobre las actividades de los imputados y su posible participación en operaciones delictivas en Sinaloa.

El caso se desarrolla en medio de diversos operativos federales desplegados en la entidad, donde las autoridades mantienen acciones contra distintas células del crimen organizado.