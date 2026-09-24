Vinculan a proceso al “Señor de la T” en Michoacán

La detención de los cuatro investigados permitió desarrollar una serie de acciones posteriores en distintos puntos del Bajío michoacano

Un juez vinculó a proceso a Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado por las autoridades como presunto líder regional de una célula delictiva con operaciones en el Bajío de Michoacán.

La resolución también alcanzó a Daniel “N”, Luis Fernando “N” y Gladis Yareli “N”, quienes fueron detenidos junto con el principal investigado durante un operativo realizado en Morelia.

Juez ordena que permanezcan en prisión

Los cuatro imputados enfrentarán proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, receptación y posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargos relacionados con cartuchos y cargadores.

Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención y determinó imponer prisión preventiva. Los acusados permanecerán recluidos mientras avanza la investigación complementaria y se reúnen más elementos sobre sus presuntas actividades.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.

Aseguran arma, cartuchos y presunta droga

Durante la captura, las autoridades aseguraron un rifle calibre .223, cuatro cargadores, aproximadamente 100 cartuchos útiles y 33 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina.

También fueron decomisados cuatro teléfonos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones para establecer posibles vínculos, comunicaciones y actividades relacionadas con el grupo criminal.

De acuerdo con las indagatorias, “El Señor de la T” presuntamente coordinaba actividades delictivas en municipios como Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Captura derivó en nuevos operativos

La detención de los cuatro investigados permitió desarrollar una serie de acciones posteriores en distintos puntos del Bajío michoacano.

Como resultado de esas intervenciones, las autoridades reportaron 18 personas más detenidas y 17 inmuebles asegurados.

En los operativos fueron localizados ocho vehículos con reporte de robo, 13 armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, básculas, equipo táctico y sustancias con características de droga.

Entre las personas detenidas durante estas acciones se encuentran integrantes de corporaciones municipales, incluido un mando policial de Angamacutiro. Las autoridades investigan su posible participación en actividades ilícitas y su relación con la estructura encabezada presuntamente por “El Señor de la T”.

Mantienen abiertas otras líneas de investigación

Además de los delitos por los que ya fue vinculado a proceso, Manuel Alejandro “N” es investigado por su posible relación con extorsiones, secuestros, homicidios, desapariciones y distribución de droga en diferentes municipios de Michoacán.

Las autoridades también revisan órdenes de aprehensión y carpetas de investigación relacionadas con hechos violentos registrados en la región. Estas indagatorias podrían derivar en nuevas imputaciones, aunque por ahora no existe una sentencia que establezca su responsabilidad en esos casos.

Las investigaciones continuarán para definir la estructura y alcance de la organización, así como para identificar a otros posibles integrantes, operadores y colaboradores.