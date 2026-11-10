Vinculan a proceso al hijo de 'El Contador' por armas y drogas

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para ambos imputados y concedió cuatro meses para la investigación complementaria

Un juez federal vinculó a proceso a Axel Alfredo 'N', hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias 'El Contador', y a Daniel 'N' por delitos relacionados con armas de fuego y drogas.

Ambos fueron detenidos el 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, y permanecerán en prisión preventiva en el penal del Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes 9 de noviembre.

El Gabinete de Seguridad identifica a Axel, alias 'El Axel', como presunto segundo al mando de Los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo con presencia en Tamaulipas. Las autoridades federales señalan a su padre como jefe de esa célula.

El juez fija cuatro meses para completar la investigación

La resolución se dictó en la continuación de la audiencia inicial, después de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentara datos de prueba por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para ambos imputados y concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

La captura estuvo a cargo de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional. Según la FGR, durante el operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. El comunicado no precisó el número de armas ni el tipo o la cantidad de droga.

Axel ya había estado recluido en el Altiplano

La Defensa informó que Axel fue detenido por primera vez en mayo de 2023. El 18 de enero de 2024, un juez de control con sede en Reynosa modificó la medida cautelar de aquel expediente y le permitió continuar el proceso en libertad.

Al informar sobre la captura de octubre, el Gabinete de Seguridad también señaló a Axel por su presunta participación en la agresión del 17 de mayo de 2026 contra agentes del Servicio de Protección Federal en Matamoros, en la que murió un elemento.

La FGR había informado en mayo de la detención de ocho personas posiblemente relacionadas con ese ataque. La agresión queda fuera de los delitos enumerados en la vinculación anunciada este lunes.