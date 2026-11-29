A los tres se les atribuye la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de meta con fines comerciales

Tres presuntos integrantes de una organización criminal, detenidos durante un operativo federal en este municipio sinaloense, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De esto se le acusa

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”; Germán “N”, denominado “Serafín”, y José “N”.

A los tres se les atribuye la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Su detención derivó de labores de inteligencia e investigación encabezadas por elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Audiencia y medida cautelar

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación en contra de los tres hombres, mientras que la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

Una vez reanudada la diligencia, el juez de control estimó que los datos de prueba expuestos por la representación social de la Federación resultaban suficientes para dictar auto de vinculación a proceso.

Asimismo, la autoridad judicial confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los tres procesados continuarán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez fijó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público Federal concluya la investigación complementaria.