Vinculan a proceso a vigilantes de la UNAM por muerte en CU

El caso avanza con prisión preventiva mientras la autoridad busca esclarecer responsabilidades en la muerte del aficionado al concluir un partido de futbol.

Un juez de control del Reclusorio Oriente determinó vincular a proceso a cuatro trabajadores de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de un aficionado del Cruz Azul ocurrido el pasado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que consideró suficientes para que el juez ordenara iniciar proceso penal. Como medida cautelar, los implicados permanecerán en prisión preventiva justificada, internos en el Reclusorio Oriente, mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo legal es de tres meses.

La víctima, identificada como Mondragón, murió tras ser sometido por personal de seguridad al término del partido celebrado en Ciudad Universitaria. Dictámenes periciales establecieron que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, atribuida a la maniobra de sujeción aplicada en el operativo de control de salida.

Las autoridades judiciales señalaron que el proceso seguirá bajo observancia de protocolos legales y de derechos humanos, mientras la defensa buscará aportar pruebas para deslindar responsabilidad de los imputados.