Vinculan a proceso a tres por drogas y armas en Veracruz

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa tras la incautación de armas de uso exclusivo del Ejército a los tres implicados.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró la vinculación a proceso en contra de Genaro "N", Josefina "N" y Yessica "N", presuntos integrantes de una organización delictiva con operaciones en el estado de Veracruz.

Los imputados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo interinstitucional contra el robo al autotransporte sobre la autopista Córdoba-La Tinaja, a la altura del municipio de Carrillo Puerto.

Al momento de su captura, las autoridades les aseguraron cerca de dos kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores, cartuchos útiles y dos vehículos.

Un juez de control determinó su vinculación a proceso por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Asimismo, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.