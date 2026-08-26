Vinculan a proceso a testigo del caso de Ismael “El Mayo” Zambada

La investigación sostiene que Fausto “N” acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a una reunión realizada el 25 de julio de 2024

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Fausto “N”, identificado como una persona cercana a Héctor Melesio Cuén Ojeda y testigo relevante en la investigación sobre el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

El imputado enfrentará un proceso por su probable participación en los delitos de encubrimiento relacionado con el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones. Aunque su nombre aparece vinculado con el caso Zambada, hasta ahora no está acusado directamente por la privación de la libertad del narcotraficante.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba con los que un juez de Control determinó iniciar formalmente el proceso penal.

Habría ocultado información sobre la muerte de Cuén

La investigación sostiene que Fausto “N” acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a una reunión realizada el 25 de julio de 2024 en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa.

En ese encuentro habría ocurrido el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el presunto secuestro de Ismael Zambada, quien posteriormente fue trasladado en una avioneta hacia Estados Unidos.

El detenido habría proporcionado inicialmente una versión en la que aseguró que Cuén Ojeda fue atacado durante un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, las investigaciones federales establecieron que el homicidio habría ocurrido en la finca donde se realizó la reunión.

La Fiscalía señaló que el imputado presuntamente incurrió en contradicciones y omitió información con la finalidad de “desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad”, lo que habría complicado el esclarecimiento de los hechos.

Continuará preso en el penal de El Altiplano

Fausto “N” fue detenido el pasado 19 de agosto por agentes de la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La imputación fue formulada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Después de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, el juez resolvió vincularlo a proceso, ratificó la prisión preventiva y concedió un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

El imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Detención podría aportar elementos sobre el caso Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró relevante la captura y señaló que podría contribuir a esclarecer lo ocurrido antes de que Zambada quedara bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“El Mayo” Zambada ha sostenido que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo engañó para acudir a una reunión en Sinaloa, donde habría sido emboscado, sometido y trasladado contra su voluntad hacia Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

El episodio provocó una ruptura dentro del Cártel de Sinaloa y antecedió a la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, cuyas disputas mantienen desde septiembre de 2024 una escalada de violencia en la entidad.

La vinculación a proceso permite continuar las investigaciones contra Fausto “N”, pero no representa una sentencia. El imputado deberá ser considerado inocente mientras no exista una resolución condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.