Vinculan a proceso a sujeto por trasladar una leona

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a José "N" en Aguascalientes tras múltiples reportes ciudadanos sobre el ejemplar.

Tras múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de un felino de gran tamaño a bordo de un vehículo, elementos de la Policía Municipal detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a José "N", quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de posesión ilegal de fauna silvestre.

La indagatoria comenzó luego de que las líneas de emergencia recibieran diversos avisos sobre el traslado del animal. Al implementar labores de vigilancia y prevención, los uniformados lograron ubicar y marcarle el alto a la camioneta reportada sobre las calles del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en Aguascalientes.

Inspección y aseguramiento del ejemplar

Durante la revisión protocolaria, las autoridades solicitaron al conductor la documentación correspondiente que acreditara la legal procedencia y tenencia del ejemplar; sin embargo, no se presentó ningún permiso ni registro oficial. Por este motivo, el conductor, el vehículo y una leona africana de aproximadamente 10 meses de edad quedaron a disposición de la Fiscalía Federal.

Situación jurídica y vinculación a proceso

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días y se fijó un plazo de un mes para concluir la investigación complementaria.