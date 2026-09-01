Vinculan a proceso a sujeto por atacar a un hombre en Querétaro

El agresor acudió al domicilio del afectado en la colonia La Sierrita para golpearlo de forma física con un objeto contundente.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Ángel “N”, imputado por el delito de lesiones calificadas tras agredir a una persona en la colonia La Sierrita, en la capital del estado.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sujeto acudió al domicilio de la víctima portando una manopla metálica. Al momento en que el agredido salió del inmueble, Ángel “N” lo atacó físicamente con el objeto contundente, causándole diversas heridas.

🚨 EN PRISIÓN POR LESIONES CALIFICADAS COMETIDAS CON UN OBJETO CONTUNDENTE



La #FiscalíaQro obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N” por el delito de lesiones calificadas, derivado de hechos ocurridos en la colonia La Sierrita, municipio de Querétaro.



⚠️ De acuerdo con la… pic.twitter.com/VpQl3UuQXJ — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) August 30, 2026 La detención y posterior procesamiento se derivaron del trabajo conjunto entre el personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, quienes recabaron testimonios de testigos y ejecutaron una orden de cateo para asegurar elementos vinculados con la agresión. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal, imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.