Vinculan a proceso a sujeto con 1.5 toneladas de droga

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús "N", tras ser interceptado con un cargamento de más de 1.5 toneladas de marihuana y metanfetamina.

La #FGR llevo a proceso a Jesús “N”, detenido sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa durante una acción en la que se aseguraron más de 1.5 toneladas de marihuana y 74.7kg. de clorhidrato de metanfetamina. El Ministerio Público de la #FECOR en @FGR_Tab, le formuló… pic.twitter.com/Pawlc7Wdyn — FGR México (@FGRMexico) September 5, 2026

La detención fue realizada por efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM) sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la caseta fitosanitaria La Venta, en el municipio de Huimanguillo.

Durante la inspección, los agentes aseguraron mil 531 kilogramos de marihuana, 74.7 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, así como el vehículo en el que se transportaba la sustancia y dinero en efectivo.

Al momento de la revisión, Jesús "N" probablemente ofreció dinero en efectivo a los elementos policiales para que le permitieran continuar su camino, por lo que el Ministerio Público le formuló imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos.

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, bajo la premisa constitucional de presunción de inocencia.